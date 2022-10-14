



Преподавателя из Гедеры подозревают в сексуальном насилии над учениками

70-летнего бывшего преподавателя государственно-религиозной школы из Гедеры подозревают в совершении преступлений сексуального характера в отношении одного из родственников около 15 лет назад, когда тому было 12 лет. Известно, что в то время подозреваемый работал в той же школе, где учился подросток.



Согласно информации, в деле фигурирует еще один пострадавший, который был одноклассником первой жертвы.



Оба пострадавших, которые уже являются взрослыми мужчинами, обратились в полицию с заявлениями о сексуальном насилии.



В полиции сообщили, что "ведется разбирательство по жалобе, проведены необходимые следственные действия и сбор улик, подозреваемый допрошен и помещен в изолятор".



Задержанный мужчина останется под стражей до 16 октября, согласно постановлению мирового суда Ришон ле-Циона, который удовлетворил ходатайство полиции.

