



Предъявлены обвинения жителю Онтарио в антисемитских угрозах

Жителю Онтарио предъявлены обвинения в антисемитских угрозах еврейскому врачу из Оттавы.

По данным CTV News, полиция выдала ордер на арест человека, который живет в Виндзоре.

Уточняется, что с его стороны прозвучали антисемитские угрозы в адрес семейного врача Нили Каплан-Мирт, которая баллотируется на местных муниципальных выборах в попечители школьного совета.

"Сегодня утром в мой офис позвонил мужчина, назвавший меня "гребаной еврейкой" за то, что я в качестве семейного врача в ток-шоу The Agenda говорила о важности масок и других вещей, связанных с COVID. Я сообщила в полицию о преступлении на почве ненависти" — сообщает Каплан-Мирт.

Полиция предложила ей сменить номер рабочего телефона.

"Нам нужно проделать определенную работу, чтобы научить канадцев тому, что мы подразумеваем под нулевой терпимостью к притеснениям, не говоря уже о преступлениях на почве ненависти", - добавила она.

Каплан-Мирт стала объектом антисемитских угроз за пропаганду вакцинации против COVID-19 и публичные выступления в поддержку мер общественного здравоохранения во время пандемии.