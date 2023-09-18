



Предъявлены обвинения участникам линча в Петах-Тикве

Прокуратура Центрального округа представила в суд по делам несовершеннолетних в Петах-Тикве обвинительное заключение против четырех несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет из Петах-Тиквы и Рош-ха-Аин.



Подростков обвиняют в нападении с причинением телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах других правонарушениях.



В обвинительном заключении, поданном прокурором Лейталь Шири из прокуратуры Центрального округа, указывается, что из-за возникшей ранее ссоры один из обвиняемых договорился о встрече с заявителем - 15-летним подростком в парке в Петах-Тикве. Когда заявитель пришел, обвиняемые стали наносить ему удары по голове, лицу и телу ногами, кулаками и палками, а один из обвиняемых ударил заявителя доской. Обвиняемые избивали заявителя, при этом кричали на него и требовали, чтобы он назвал им адрес другого несовершеннолетнего.



В какой-то момент, когда заявитель стоял на коленях, один из обвиняемых ударил его током с помощью электрошокера. Заявитель, стонавший от боли, кричал, что не знает адреса другого несовершеннолетнего. Обвиняемые продолжали избивать заявителя пощечинами и пинками, не давая ему встать, фотографировали и унижали его.



Согласно обвинительному заключению, подсудимые обвиняются в нападении с причинением телесного повреждения при отягчающих обстоятельствах и, в совокупности с ним, в причинении вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, а двое из них также обвиняются в угрозах. Кроме того, было заявлено ходатайство о заключении под стражу до окончания судебного разбирательства.