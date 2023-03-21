Новости » Происшествия
Предъявлено обвинение жителю Иерусалима за угрозы послу США
21.03.2023 15:34 Алина Груднева

Предъявлено обвинение жителю Иерусалима за угрозы послу США

Во вторник, 21 марта, 33-летнему жителю Иерусалима было предъявлено обвинение в угрозах в адрес посла США в Израиле Тома Найдса.

Об этом сообщает Walla.

Накануне он прибыл в иерусалимский ресторан "Чакра", где обедал посол, и спросил у охраны дипломата, есть ли там ли там Найдс.

Охранник сказал, что не может ответить на вопрос из соображений безопасности. На это мужчина ответил ему: "Как жаль, меня послали убить посла США".

Его сразу же арестовали. Обвинительное заключение было предъявлено менее чем через 24 часа.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы