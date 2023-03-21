



Предъявлено обвинение жителю Иерусалима за угрозы послу США

Во вторник, 21 марта, 33-летнему жителю Иерусалима было предъявлено обвинение в угрозах в адрес посла США в Израиле Тома Найдса.



Об этом сообщает Walla.



Накануне он прибыл в иерусалимский ресторан "Чакра", где обедал посол, и спросил у охраны дипломата, есть ли там ли там Найдс.



Охранник сказал, что не может ответить на вопрос из соображений безопасности. На это мужчина ответил ему: "Как жаль, меня послали убить посла США".



Его сразу же арестовали. Обвинительное заключение было предъявлено менее чем через 24 часа.

