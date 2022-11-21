



Предъявлено обвинение арабам, отрезавшим мужчине ухо

В понедельник, 21 ноября, было предъявлено обвинение трем представителям арабского сектора, которые отрезали мужчине ухо.

Пострадавший должен был им 200 шекелей.

Обвиняемые в прошлом месяце схватили мужчину на улице и отвели за ларек, требуя вернуть украденные деньги. Тот пообещал их вернуть.

Арабов этот ответ не устроил, и они начали избивать мужчину, попутно угрожая ему отрезать уши. При этом, один из них держал пистолет, заверяя, что убьет его. В итоге, заявителю отрезали одно ухо ножницами и отобрали у него 100 шекелей.

Подсудимым инкриминируется умышленное причинение вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах, угрозы, воспрепятствование судебному разбирательству и сговор с целью совершения преступления.