



Представлены результаты расследования инцидента на границе с Египтом

Командующий южным округом ЦАХАЛа Элиэзер Толедано представил начальнику штаба Герци Халеви результаты расследования инцидента на границе с Египтом, в результате которого погибли военнослужащие Лия Бен Нун, Ури Ицхак Илуз и Охад Даган.



По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, были выявлены грубые нарушения правил безопасности.



Уточняется, что террорист проник на территорию Израиля через проход, который почему-то не был закрыт, хотя и был замаскирован. Он застрелил Ури Илуза и Лию Бен Нун, которые патрулировали на границе. Через несколько часов террорист с большого расстояния открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа, в результате чего погиб старший сержант Охад Даган. В итоге, убийцу удалось нейтрализовать.



"Кроме того, установлено, что необходимо уточнить приоритеты между предотвращением враждебной или террористической деятельности и борьбой с попытками контрабанды в этом секторе. В поведении павших солдат не было обнаружено никаких недостатков или ошибок. Их действия заслуживают самой высокой оценки", - сказано в отчете.



В ЦАХАЛе пришли к выводу, что необходимо герметично закрыть проходы в заборе безопасности, сократить продолжительность дежурств на границе (которые в данный момент составляют 12 часов) и определить иное минимальное количество военнослужащих, которые могут выполнять работу для обеспечения безопасности.



Кроме того, решено командиру 80-й территориальной дивизии сделать выговор, поскольку он нес общую ответственность за инцидент, в том числе, за отсутствие контроля за выполнением распоряжений и правил.



Командира "Паран" решено перевести на другую должность. Командира батальона "Барделас" будет сделан выговор. В течение пяти лет ему будет запрещено продвигаться по службе.

