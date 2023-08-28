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Представителя Нетивей Исраэль вызвали в полицию из-за пробки на шоссе №1
28.08.2023 13:21 Аркадий Бочаровский

Представителя Нетивей Исраэль вызвали в полицию из-за пробки на шоссе №1

Управление дорожной полиции вызвало представителей компании Нетивей Исраэль на разбирательство.

Полицейские говорят что подрядчик, с которым работает Нетивей Исраэль, из-за несвоевременного завершения работ на развязке Анава на шоссе №1 стал причиной образования пробки. 

В настоящее время Нетивей Исраэль проводит работы по улучшению дорожных условий в этом районе с привлечением внешнего подрядчика. 

Условия проведения этих работ были определены полицией, и было решено, что они будут завершены к 05:00. Сегодня утром дорога на трех полосах оставалась перекрытой до 06:30, что вызвало сильные заторы в этом районе.
 

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