Представитель США подтвердил падение российских ракет в Польше

Представитель американской разведки подтвердил информацию о том, что российские ракеты пересекли границу Польши и что погибли два человека.



Об этом сообщает Associated Press.



Напомним, ранее польские СМИ сообщили о падении двух российских ракет на территории Польши.





BREAKING: A senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing two people.



A Polish government spokesman did not immediately confirm the information, but said leaders were meeting on "crisis situation." https://t.co/W1hhjwa6ez