



Представитель полиции: наезд в Беэр-Шеве был намеренным

Командующий полиции в регионе Негев, Нахшон Наглер, заявил, что предварительное расследование показывает, что наезд на молодого человека в военной форме в Беэр-Шеве был преднамеренным.



Наглер подчеркнул, что все еще выясняется, был ли это инцидент, связанный с безопасностью или криминалом. "На данный момент мы не исключаем ни одного направления", - сказал он. Молодой человек был сбит на улице Илан Рамон в городе и получил травмы средней тяжести. Водитель автомобиля, 39-летний житель Рахата, был арестован после того, как ему была оказана врачебная помощь.

