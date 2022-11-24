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Представитель полиции: наезд в Беэр-Шеве был намеренным
24.11.2022 12:10 Аркадий Бочаровский

Представитель полиции: наезд в Беэр-Шеве был намеренным

Командующий полиции в  регионе Негев, Нахшон Наглер, заявил, что предварительное расследование показывает, что наезд на молодого человека в военной форме в Беэр-Шеве был преднамеренным.

Наглер подчеркнул, что все еще выясняется, был ли это инцидент, связанный с безопасностью или криминалом. "На данный момент мы не исключаем ни одного направления", - сказал он. Молодой человек был сбит на улице Илан Рамон в городе и получил травмы средней тяжести. Водитель автомобиля, 39-летний житель Рахата, был арестован после того, как ему была оказана врачебная помощь.
 

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