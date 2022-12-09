



Представитель ООН: Банды контролируют 60% столицы Гаити

Глава гуманитарной помощи ООН в Гаити Ульрика Ричардсон заявила, что около 60% столицы Гаити находится во власти банд, чье насилие и сексуальные нападения заставили тысячи людей покинуть свои дома.



Ричардсон сказала, что почти 20 000 человек в столице столкнулись с "катастрофическими условиями, подобными голоду" на фоне распространения холеры. Об этом сообщает Associated Press.



Представительница ООН отметила, что все, кроме 1000 из 20 000 гаитян, которым грозит голод, проживают в столице Порт-о-Пренс, в основном в трущобах Сите-Солей, контролируемых бандами. По ее словам, банды используют "очень ужасающие уровни сексуального насилия в качестве оружия", чтобы держать людей под контролем, внушать страх и наказывать.