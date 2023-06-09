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стрельба
09.06.2023 21:04 Алина Груднева

Председатель Ассоциации ЛГБТ об убийстве в Галилее: трагическая потеря

Председатель Ассоциации ЛГБТ Хила Пар прокомментировала убийство 15-летней девушки в Западной Галилее, которая ранее получала угрозы из-за своей ориентации.

Об этом сообщает Ynet.

"Это печальный день для гей-сообщества", - сказала Пар.

По ее словам, эта трагическая потеря должна стать толчком для того, чтобы обеспечить представителей ЛГБТ-сообщества в арабском секторе полной защитой.

"Многие члены гей-сообщества в арабском секторе живут в страхе и сталкиваются с угрозами", - добавила она.

Пар призвала полицию тщательно расследовать обстоятельства инцидента, который привел к гибели девушки-подростка.
 

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