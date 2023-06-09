



Председатель Ассоциации ЛГБТ об убийстве в Галилее: трагическая потеря

Председатель Ассоциации ЛГБТ Хила Пар прокомментировала убийство 15-летней девушки в Западной Галилее, которая ранее получала угрозы из-за своей ориентации.



Об этом сообщает Ynet.



"Это печальный день для гей-сообщества", - сказала Пар.



По ее словам, эта трагическая потеря должна стать толчком для того, чтобы обеспечить представителей ЛГБТ-сообщества в арабском секторе полной защитой.



"Многие члены гей-сообщества в арабском секторе живут в страхе и сталкиваются с угрозами", - добавила она.



Пар призвала полицию тщательно расследовать обстоятельства инцидента, который привел к гибели девушки-подростка.

