



Предположительно израильские авиаудары повредили сирийский аэропорт - ApNews

В результате предполагаемого израильского авиаудара по международному аэропорту Алеппо образовалось множество воронок на взлетно-посадочной полосе, как показали спутниковые снимки, проанализированные в четверг Associated Press. Представитель Организации Объединенных Наций раскритиковал нападение за то, что оно помешало оказанию помощи пострадавшей от землетрясения стране.



Атака на аэропорт Алеппо произошла после того, как Израиль ранее нанес удар по аэродрому в рамках кампании по срыву поставок иранского оружия в страну. Эти атаки продолжаются, несмотря на гражданские протесты в Израиле и в свете того, что ядерная программа Ирана приближается к обогащению урана до уровня, достаточного для создания ядерного оружия.



На спутниковых фотографиях, сделанных во вторник компанией Planet Labs PBC, видны автомобили, собравшиеся на единственной асфальтированной взлетно-посадочной полосе аэропорта вокруг повреждений. Одно место, прямо к югу от его пассажирского терминала, оказалось новой большой воронкой.



Выяснилось, что удар также был нанесен по трем отремонтированным участкам, подвергшимся предполагаемым израильским атакам в сентябре . Взлетно-посадочная полоса также была повреждена в конце августа в другом месте.

A suspected Israeli airstrike targeting Aleppo International Airport in Syria again left multiple craters on its runway, satellite images analyzed by The Associated Press showed Thursday.https://t.co/WWWB5o5sGd pic.twitter.com/xCqE5P9v8W — ZamanAlwsl (@EnAlwsl) March 9, 2023

Аэропорт Алеппо, как и многие другие в странах Ближнего Востока, является объектом двойного назначения, который использует и гражданская, и военная авиация. Иран сыграл ключевую роль в вооружении и поддержке президента Башара Асада в длительной гражданской войне в его стране.Аэропорт Алеппо был закрыт после атаки, и министерство иностранных дел Сирии охарактеризовало это как "двойное преступление", поскольку пострадал гражданский аэропорт и основной канал доставки помощи в районы, пострадавшие от землетрясения в прошлом месяце.Власти сообщают, что рейсы по оказанию помощи теперь перенаправлены в аэропорты Дамаска и Латакии.Государственное информационное агентство Сирии SANA со ссылкой на министра транспорта страны сообщило в четверг, что аэропорт вновь откроется в пятницу.В среду официальный представитель ООН, наблюдающий за усилиями по оказанию помощи в Сирии, попросил принять "все возможные меры предосторожности", чтобы "пощадить гражданских лиц и гражданские объекты при ведении боевых действий".Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев в четверг, когда к нему обратилось AP.