



Предотвращена контрабанда 5 кг золота на пограничном переходе Алленби

Налоговое управление Израиля предотвратило в четверг контрабанду пяти килограммов золота через контрольно-пропускной пункт Алленби из Иордании.



Сотрудники Управления аэропортов Израиля сообщили таможенным агентам, что у водителя палестинского автобуса была обнаружена завернутая в фольгу сумма в размере 1500 долларов США, и они решили провести комплексную проверку водителя и автобуса.



Так, при дальнейшей проверке агенты на КПП Алленби возле Иерихона обнаружили пять золотых слитков весом в один килограмм в потайном отделении в автобусе, возвращавшемся из Иордании.



Алленби служит сухопутным пограничным переходом между Израилем и Иорданией, в основном для палестинцев, туристов разных национальностей, дипломатов и жителей восточного Иерусалима.



Водитель автобуса отрицал наличие каких-либо продуктов или денежных средств, как это требовалось в таможенной декларации. Однако после физического осмотра автобуса был обнаружен потайной отсек в канале кондиционирования воздуха, где были спрятаны золотые слитки.



Золото и автобус, который использовался для его перевозки, были конфискованы, водитель автобуса был допрошен таможенными агентами Алленби и передан палестинским властям для дальнейшего расследования.



Стоимость золота оценивается более чем в миллион шекелей, а налог на него составляет около 180 000 шекелей.



Это произошло через два месяца после того, как член парламента Иордании был арестован за контрабанду почти 100 кг золота и более 200 единиц огнестрельного оружия. Неприкосновенность депутата была отозвана иорданским парламентом, и он предстанет перед судом за контрабанду оружия.



