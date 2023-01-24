



Предоставляли непроверенные данные: Bloomberg оштрафовали на $5 миллионов

Американский регулятор оштрафовал Bloomberg на 5 миллионов долларов за предоставление информации в платном сервисе BVAL о стоимости ценных активов с фиксированной доходностью, которая вводила клиентов в заблуждение.



В Комиссии по ценным бумагам и биржам США подчеркнули, что по крайней мере с 2016 года по октябрь 2022 года Bloomberg не информировал клиентов сервиса BVAL, что в основе оценки некоторых активов с фиксированной доходностью может быть только один источник информации. К примеру, котировка брокера, что не соответствует методологии Bloomberg.



Американский регулятор также отметил, что агентство играет очень важную роль для финансовых рынков и обязано предоставлять проверенную информацию своим клиентам о процессах ценообразования.



“Мы будем привлекать поставщиков услуг, таких как Bloomberg, к ответственности за искажение информации, влияющей на инвесторов”, – заявили в Комиссии ценных бумаг и бирж США.



Компания согласилась выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину. Кроме того, в Bloomberg добровольно обязались прекратить практику, не соответствующую правилам и законодательству США, чтобы усовершенствовать работу сервиса BVAL.



Напомним, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг собирался приобрести либо Dow Jones – материнской компании газеты The Wall Street Journal, либо The Washington Post.