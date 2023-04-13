



Предложили "интимную встречу": подростки в Сдероте избили и ограбили мужчину

В Сдероте пятеро подростков заманили 50-летнего мужчину на "интимную встречу", после чего избили и ограбили его.



По данным полиции, о встрече они договорились с потерпевшим в начале апреля через приложение для знакомств.



Правоохранители получили сообщение о драке на шоссе 232. Как выяснилось, подростки заманили мужчину, а когда тот прибыл, начали выдвигать в его адрес различные обвинения и путем запугивания пытались вымогать у него тысячи шекелей.



Дело закончилось нападением на потерпевшего. В процессе избиения подростки отобрали у него мобильный телефон и другие вещи.



В четверг, 13 апреля, был продлен срок содержания подозреваемых под стражей.

