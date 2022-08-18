



Правый активист Элиша Яред арестован по подозрению во взломе склада палестинца

Детективы отдела по борьбе с националистическими преступлениями шиитской окружной полиции арестовали Элишу Яреда, известного активиста Гивата из Рамат-Магрона, по подозрению во взломе частного палестинского сельскохозяйственного комплекса в районе Маале-Амос в Гуш-Эционе.



Согласно сообщению полиции, задержанный подозревается в краже агротехники на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.



Задержание Яреда было продлено до следующего воскресенья в магистратском суде Иерусалима. Судья Элад Ланг сказал, что доказательств подозрения в националистических мотивах правонарушения нет и Яред это отрицает.



Адвокат Яреда сказал: "Полиция проводит расследование из-за личности ответчика, в противном случае это дело о незначительном преступлении против собственности".



