Новости » Происшествия
Правый активист Элиша Яред арестован по подозрению во взломе склада палестинца
18.08.2022 18:54 Евгения Маркова

Правый активист Элиша Яред арестован по подозрению во взломе склада палестинца

Детективы отдела по борьбе с националистическими преступлениями шиитской окружной полиции арестовали Элишу Яреда, известного активиста Гивата из Рамат-Магрона, по подозрению во взломе частного палестинского сельскохозяйственного комплекса в районе Маале-Амос в Гуш-Эционе.

Согласно сообщению полиции, задержанный подозревается в краже агротехники на сумму в несколько десятков тысяч шекелей.

Задержание Яреда было продлено до следующего воскресенья в магистратском суде Иерусалима. Судья Элад Ланг сказал, что доказательств подозрения в националистических мотивах правонарушения нет и Яред это отрицает.

Адвокат Яреда сказал: "Полиция проводит расследование из-за личности ответчика, в противном случае это дело о незначительном преступлении против собственности".

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы