



Правозащитники заявили о 31 погибшем во время протестов в Иране

Во время протестов в Иране, которые начались после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией нравов", погиб по меньшей мере 31 человек.



Об этом сообщили правозащитники организации Iran Human Rights.



Многие протестующие также получили ранения.



Правозащитники отмечают, что протесты охватили более 30 городов Ирана. Наибольшее количество погибших зафиксировано в городах Амол и Бабол (11 и 6 соответственно).



"Одиннадцать протестующих были убиты силами безопасности во время столкновений в Амоле минувшей ночью. Кроме того, около 60 мужчин и шесть женщин были арестованы и доставлены в тюрьму Амола", - говорит источник правозащитной организации.



Другой собеседник правозащитников рассказал, что в Тегеране 170 женщин были доставлены в тюрьму Карчак. Часть из них до этого провели два дня заключения, где они были сильно избиты, "у некоторых сломанные руки и ноги".



С ночи 21 сентября по всему Ирану был строго ограничен доступ в интернет, включая Instagram и WhatsApp, которые являются двумя платформами, которые используются для получения новостей из Ирана.