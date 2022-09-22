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Правозащитники: на протестах в Иране погибло больше 30 человек
22.09.2022 19:15 Ольга Белозерова

Правозащитники: на протестах в Иране погибло больше 30 человек

По меньшей мере 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов, которые вспыхнули в связи со смертью Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.

Об этом заявили в правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Осло, сообщает Times of Israel.

"Люди Ирана вышли на улицы, чтобы отстоять свои основные права и человеческое достоинство… и правительство отвечает на их мирный протест пулями", - заявил директор организации.

IHR заявляет, что подтвердило, что протесты проходят в более чем 30 городах и других городских центрах, что вызывает тревогу по поводу "массовых арестов" протестующих и активистов.

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