



Правозащитники: на протестах в Иране погибло больше 30 человек

По меньшей мере 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов, которые вспыхнули в связи со смертью Махсы Амини после ее ареста полицией нравов.



Об этом заявили в правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), которая базируется в Осло, сообщает Times of Israel.



"Люди Ирана вышли на улицы, чтобы отстоять свои основные права и человеческое достоинство… и правительство отвечает на их мирный протест пулями", - заявил директор организации.



IHR заявляет, что подтвердило, что протесты проходят в более чем 30 городах и других городских центрах, что вызывает тревогу по поводу "массовых арестов" протестующих и активистов.