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Пожилой мужчина подавился пончиком и чуть не умер
19.12.2022 19:45 Алина Груднева

Пожилой мужчина подавился пончиком и чуть не умер

В Нетании 70-летний мужчина подавился пончиком и потерял сознание. 

 
Прибывшие на место происшествия медики экстренно эвакуировали его в больницу Ланиадо, проводя сердечно-легочную реанимацию.
 
"Мужчина лежал на полу без пульса и не дышал. Мы немедленно начали проводить расширенные реанимационные операции, которые включали искусственное дыхание, массаж сердца и введение лекарств. С помощью специального медицинского оборудования мы извлекли из его горла кусочки теста", - сказали в MDA.
 
Врачи оценили состоянии пострадавшего как тяжелое и нестабильное.

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