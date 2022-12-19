Пожилой мужчина подавился пончиком и чуть не умер
В Нетании 70-летний мужчина подавился пончиком и потерял сознание.
Прибывшие на место происшествия медики экстренно эвакуировали его в больницу Ланиадо, проводя сердечно-легочную реанимацию.
"Мужчина лежал на полу без пульса и не дышал. Мы немедленно начали проводить расширенные реанимационные операции, которые включали искусственное дыхание, массаж сердца и введение лекарств. С помощью специального медицинского оборудования мы извлекли из его горла кусочки теста", - сказали в MDA.
Врачи оценили состоянии пострадавшего как тяжелое и нестабильное.