



Пожилая женщина потеряла память после купания в холодной воде

Пожилая женщина потеряла воспоминания о последних сутках после того, как поплавала в холодной воде открытого водоема. Вероятно, резкое снижение температуры тела спровоцировало небольшой локальный ишемический инсульт в мозге, что повлекло за собой транзиторную глобальную амнезию – состояние, характеризующееся потерей памяти на период от нескольких часов до суток. Британские медики описали случай пациентки в BMJ Case Reports .



Врачи сообщают, что женщина в возрасте 70 лет приехала в больницу на “скорой” с температурой тела 34 градуса Цельсия. Незадолго до этого она купалась вместе с другими “моржами” в затопленном карьере, где температура воды достигала всего 13 градусов Цельсия. Вопреки тому, что она практиковала плавание в открытых водоемах раньше, на этот раз женщину вскоре после купания нашли дезориентированной, с ознобом и затрудненным дыханием. В больнице выяснилось, что женщина не помнит никаких событий последнего дня, в частности плавания.



В течение двух дней, которые пациентка находилась под наблюдением врачей, ее состояние улучшилось. Когнитивные способности тоже восстановились, за исключением того, что к ней так и не вернулась память о дне, когда она плавала.



Компьютерная и магнитно-резонансная томографии не обнаружили у нее признаков подозреваемого кровоизлияния в мозг, однако указали небольшие изменения малых сосудов мозга. Врачи поставили окончательный диагноз как транзиторная глобальная амнезия и предполагают, что ее повлекло за собой острое нарушение кровоснабжения малыми сосудами мозга вследствие погружения в холодную воду. Подобные случаи амнезии после холода уже ранее документировали в медицинской литературе.