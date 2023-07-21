



Пожары в Греции: следующие три дня будут очень сложными

В Греции из-за жары уже пятые сутки продолжается борьба с лесными пожарами недалеко от столицы Афины, в то же время очередная волна высоких температур охватывает страну. Об этом передает Ekathimerini.



"Мы продолжаем сражаться с огнем на западе от Афин. Мы опасаемся, что огонь может снова разгореться", - сказал представитель местной пожарной службы.



Греческий министр по вопросам климатических кризисов и гражданской защиты Василис Кикилиас призвал людей быть осторожными, ведь риск лесных пожаров в Греции в ближайшие дни будет оставаться высоким из-за новой волны жары - в выходные ожидается до 45 градусов по Цельсию.



"Следующие три дня будут очень сложными из-за экстремальных погодных условий и очень высоких температур, сопровождающихся сильным ветром", - сказал министр.



Отмечается, что начавшиеся в понедельник пожары уже серьезно повредили более 100 домов и предприятий, а также привели к вынужденной эвакуации людей.



В пятницу правительство Греции объявило о мерах помощи пострадавшим домохозяйствам, включая финансовую помощь и субсидии на аренду жилья.



Кипр, Франция, Израиль и Италия поставили Греции перевозящие воду спецсамолеты и другую помощь местным пожарным службам, чтобы потушить эти пожары.



