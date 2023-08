Пожары в Греции охватили 150 тысяч гектаров

Масштабные пожары в Греции этим летом охватили не менее 150 гектаров земли.



Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.



Пожар на севере Греции не удается взять под контроль уже почти две недели.



По последним данным, из-за разбушевавшейся стихии с 19 августа погибли 20 человек, из которых 18 - мигранты.





GREECE - Wild fires are now the largest ever recorded in Europe and still raging out of control, so far destroying 200,000 acres of land thousands of livelihoods and at least 21 deaths.



…. Caused by arsonists!



