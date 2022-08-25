



Пожар возле Бейт-Шемеша: Лапид провел оценку ситуации

Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации после пожаров, вспыхнувших возле Бейт-Шемеша.

В совещании приняли участие министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, комиссар пожарно-спасательной службы и другие официальные лица.

Между тем, посетителей и работников IKEA в Эштаоль эвакуировали из-за пожара в лесу возле Тарум. Также были эвакуированы жителей первой линии домов, хотя опасности для зданий нет. Ожидается, что тушение огня продолжится в течение ночи.

Были привлечены 10 пожарных самолетов, полицейские вертолеты и около 50 бригад пожарно-спасательной службы.