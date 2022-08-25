Пожар возле Бейт-Шемеша: Лапид провел оценку ситуации
Премьер-министр Яир Лапид провел оценку ситуации после пожаров, вспыхнувших возле Бейт-Шемеша.
В совещании приняли участие министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, комиссар пожарно-спасательной службы и другие официальные лица.
Между тем, посетителей и работников IKEA в Эштаоль эвакуировали из-за пожара в лесу возле Тарум. Также были эвакуированы жителей первой линии домов, хотя опасности для зданий нет. Ожидается, что тушение огня продолжится в течение ночи.
Были привлечены 10 пожарных самолетов, полицейские вертолеты и около 50 бригад пожарно-спасательной службы.
השריפה ליד בית שמש | הרב יובל שרלו, תושב תרום, @ZeevKam ו-@kerenu9: "הרכב היה עמוס, יש לך 10 דקות להתארגן. לוקחים את מה שלא ניתן לאמוד בכסף כמו תפילין, מחשב ואוצרות אמיתיים שלא תרצה שיקרה להם משהו" #כאןהערב— כאן | רשת ב (@ReshetBet) August 25, 2022
צילום: הערשי פרלמוטר, כבאות והצלה pic.twitter.com/NGDk3h0k1S