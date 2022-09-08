



Пожар во вьетнамском караоке-баре: погибли десятки человек

По меньшей мере 32 человека погибли, еще несколько получили ранения в результате сильного пожара, который произошел в караоке-комплексе на юге Вьетнама, возле города Хошимин.



Пожар произошел на верхнем этаже здания. Как сообщает ВВС, некоторые люди выпрыгивали со второй и третьего этажей, чтобы спастись. Четверо человек, спасшихся таким образом, были ранены, но выжили.



В настоящее время подтверждена гибель 32 человек: 17 мужчин и 15 женщин.



Как отмечается, поиски пострадавших завершены. На момент возникновения пожара в караоке-баре находились около 60 человек.

