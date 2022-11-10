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Пожар в жилом доме в Хайфе: появились новые подробности
10.11.2022 15:27 Алина Груднева

Пожар в жилом доме в Хайфе: появились новые подробности

Появились новые подробности вчерашнего пожара в Хайфе, а результате которого были эвакуированы 20 человек.

 
По данным Behadrey Haredim, изначально утверждалось, что возгорание произошло в самом здании, но позже выяснилось, что пожар начался во дворе.
 
Восемнадцать пострадавших получили легкие травмы, еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате отравления дымом.
 
Как стало известно, возгорание произошло из-за литиевой батареи электровелосипеда.
 
"В последнее время мы видели много особо серьезных случаев пожаров, которые возникают из-за литиевых батарей. Литиевые батареи опасны. Пожалуйста, используйте только оригинальные батареи, старайтесь хранить их вне дома, а во время зарядки не оставляйте их без присмотра. Берегите свою жизнь", - сказали в пожарно-спасательной службе.

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