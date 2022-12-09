Пожар в ТЦ "Мега Химки": открытое горение ликвидировано
Открытое горение в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье удалось ликвидировать.
Об этом сообщили в МЧС РФ.
По предварительным данным, погиб один человек. SHOT сообщает, что ущерб от пожара оценен в 20–30 миллиардов рублей. Объекты были застрахованы.
Согласно основной версии, пожар вспыхнул в результате нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.