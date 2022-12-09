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Пожар в ТЦ "Мега Химки": открытое горение ликвидировано
09.12.2022 10:19 Алина Груднева

Пожар в ТЦ "Мега Химки": открытое горение ликвидировано

Открытое горение в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье удалось ликвидировать.

 
Об этом сообщили в МЧС РФ.
 
По предварительным данным, погиб один человек. SHOT сообщает, что ущерб от пожара оценен в 20–30 миллиардов рублей. Объекты были застрахованы. 
 
Согласно основной версии, пожар вспыхнул в результате нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. 
 
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 
 
 

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