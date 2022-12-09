



Пожар в ТЦ "Мега Химки": открытое горение ликвидировано

Открытое горение в торговом центре "Мега Химки" в Подмосковье удалось ликвидировать.

Об этом сообщили в МЧС РФ.

По предварительным данным, погиб один человек. SHOT сообщает, что ущерб от пожара оценен в 20–30 миллиардов рублей. Объекты были застрахованы.

Согласно основной версии, пожар вспыхнул в результате нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.