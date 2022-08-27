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Пожар в Тамре: есть опасность обрушения здания
27.08.2022 10:17 Ольга Белозерова

Пожар в Тамре: есть опасность обрушения здания

Из-за интенсивности огня при пожаре в частном доме в Тамре зданию был нанесен большой ущерб.

Крыша здания была деформирована, есть опасность обрушения, сообщает "Исраэль хайом".

Как утверждается, вход в здание был закрыт до прибытия специалистов. Обстоятельства пожара будут выясняться.

На место происшествия прибыли 5 пожарных расчетов. Пожарные обнаружили возле дома 8 жильцов, которые смогли спастись. Пять человек пострадали и были эвакуированы в больницы. 

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