



Пожар в Сороке: кто-то покурил в кровати

Комиссар пожарной и спасательной службы, Эяль Каспи, прибыл в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве после пожара, унесшего жизнь пациента в одно из отделений внутренних болезней.



По его словам, предварительное расследование показало, что причиной пожара стал матрас в палате, и что "кабель между кислородной системой и источником искры, таким как курение или мобильный телефон, по-видимому, вызвало возгорание". Он добавил, что "пожарные эвакуировали пострадавших пациентов в безопасное место. Предотвращена крупная катастрофа".

