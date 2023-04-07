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Пожар в Силуан: сгорело 15 квартир
07.04.2023 21:55 Алина Груднева

Пожар в Силуан: сгорело 15 квартир

Вечером, 7 апреля, сотрудникам пожарно-спасательной службы удалось взять под контроль возгорания в домах в районе Силуан.

Об этом сообщает Ynet.

По уточненным данным, загорелись три дома, в которых в общей сложности около 15 квартир. Большая часть из них сгорела дотла.

Сотрудники пожарно-спасательной службы продолжат работу ночью.

Как сообщалось ранее, в районе Силуан вспыхнули несколько домов. Предположительно, речь идет о поджоге в рамках разборок между двумя семьями. Поступала информация об одном пострадавшем.


 

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