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Пожар в Силуан: минимум один пострадавший
07.04.2023 20:35 Алина Груднева

Пожар в Силуан: минимум один пострадавший

В результате пожаров в нескольких домах в районе Силуан пострадал один человек.

По словам источников, спустя три часа после первых сообщений о пожарах, контроль над ними до сих пор не достигнут.

Уточняется, что минимум семь квартир сгорели. На месте происшествия работают 13 пожарных расчетов.

Сотрудников пожарно-спасательной службы охраняют полицейские. Тушение пожара затрудняют камни и фейерверки, которые запускают местные в правоохранителей. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Как сообщалось ранее, в районе Силуан вспыхнули около 10 домов. Предположительно, речь идет о поджоге в рамках разборок между двумя семьями.

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