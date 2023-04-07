Пожар в Силуан: минимум один пострадавший
В результате пожаров в нескольких домах в районе Силуан пострадал один человек.
По словам источников, спустя три часа после первых сообщений о пожарах, контроль над ними до сих пор не достигнут.
Уточняется, что минимум семь квартир сгорели. На месте происшествия работают 13 пожарных расчетов.
Сотрудников пожарно-спасательной службы охраняют полицейские. Тушение пожара затрудняют камни и фейерверки, которые запускают местные в правоохранителей. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Как сообщалось ранее, в районе Силуан вспыхнули около 10 домов. Предположительно, речь идет о поджоге в рамках разборок между двумя семьями.
חלק מתושבי המקום מיידים אבנים ויורים זיקוקים לעבר הכוחות ומקשים על פעולות הכיבוי. כעת 10 צוותים פועלים בשטח, מפנים את תושבי הבתים הסמוכים@GLZRadio pic.twitter.com/fBlnM7Qlcq— נועה ברנס Noa Baranes (@noabaranes10) April 7, 2023