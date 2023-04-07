



Пожар в Силуан: минимум один пострадавший

В результате пожаров в нескольких домах в районе Силуан пострадал один человек.



По словам источников, спустя три часа после первых сообщений о пожарах, контроль над ними до сих пор не достигнут.



Уточняется, что минимум семь квартир сгорели. На месте происшествия работают 13 пожарных расчетов.



Сотрудников пожарно-спасательной службы охраняют полицейские. Тушение пожара затрудняют камни и фейерверки, которые запускают местные в правоохранителей. Жителей близлежащих домов эвакуировали.



Как сообщалось ранее, в районе Силуан вспыхнули около 10 домов. Предположительно, речь идет о поджоге в рамках разборок между двумя семьями.