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Пожар в Санкт-Петербурге: огонь уничтожил торговый центр – видео
16.09.2023 08:22 Евгения Маркова

Пожар в Санкт-Петербурге: огонь уничтожил торговый центр – видео

В российском Санкт-Петербурге в ночь на 16 сентября вспыхнул мощный пожар. На улице Бухарестской сгорел торговый центр, сообщают РосСМИ. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.

"В этом доме находится ресторан и торговый центр. Пока без пострадавших", – говорится в сообщении.

Через несколько часов возгорание потушили. Для ликвидации пожара привлекали 10 пожарных машин и около 40 человек. О причинах пожара власти не сообщают.
 

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