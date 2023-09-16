



Пожар в Санкт-Петербурге: огонь уничтожил торговый центр – видео

В российском Санкт-Петербурге в ночь на 16 сентября вспыхнул мощный пожар. На улице Бухарестской сгорел торговый центр, сообщают РосСМИ. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.



"В этом доме находится ресторан и торговый центр. Пока без пострадавших", – говорится в сообщении.



Через несколько часов возгорание потушили. Для ликвидации пожара привлекали 10 пожарных машин и около 40 человек. О причинах пожара власти не сообщают.

