



Пожар в Ришон-ле-Ционе: подробности спасения 12 человек

В здании в центре Ришон-ле-Циона вспыхнул пожар. Появились подробности того, как пожарные спасали 12 человек, сообщает Kikar Hashabbat.



Люди оказались в ловушке, когда в торгово-жилом здании возник пожар.



Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что огонь бушует в магазине, находящемся в здании. Дым, выходящий из магазина, попал в квартиры над ним, представляя серьезную опасность для жильцов.



Пожарные ворвались в магазин и сумели потушить пламя. Одновременно велись поиски всех, кто мог оказаться в ловушке, и проводилась эвакуация.



Всего пожарные освободили 12 человек, попавших в ловушку, девять из которых пострадали от отравления дымом.