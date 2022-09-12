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Пожар в Ришон-ле-Ционе: подробности спасения 12 человек
12.09.2022 08:45 Ольга Белозерова

Пожар в Ришон-ле-Ционе: подробности спасения 12 человек

В здании в центре Ришон-ле-Циона вспыхнул пожар. Появились подробности того, как пожарные спасали 12 человек, сообщает Kikar Hashabbat.

Люди оказались в ловушке, когда в торгово-жилом здании возник пожар. 

Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что огонь бушует в магазине, находящемся в здании. Дым, выходящий из магазина, попал в квартиры над ним, представляя серьезную опасность для жильцов.

Пожарные ворвались в магазин и сумели потушить пламя. Одновременно велись поиски всех, кто мог оказаться в ловушке, и проводилась эвакуация.

Всего пожарные освободили 12 человек, попавших в ловушку, девять из которых пострадали от отравления дымом.

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