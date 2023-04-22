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Пожар в ресторане в Мадриде: есть жертвы и пострадавшие
22.04.2023 13:55 Алина Груднева

Пожар в ресторане в Мадриде: есть жертвы и пострадавшие

В субботу, 22 апреля, в Мадриде в одном из ресторанов вспыхнул пожар.

По данным экстренных служб, в результате происшествия двое мужчин погибли, еще около 10 человек получили ранения.

Пожар вспыхнул в ночь на субботу в итальянском ресторане Burro Canaglia Bar&Resto.

Один из очевидцев рассказал El Pais, что это произошло после того, как официант поджег блюдо. В итоге, пламя перекинулось на потолок и стены.

Посетители в панике пытались выбраться из заведения, что было сложно сделать, поскольку пламя вспыхнуло возле главного выхода. Полиция приступила к расследованию.
 

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