



Пожар в ресторане в Мадриде: есть жертвы и пострадавшие

В субботу, 22 апреля, в Мадриде в одном из ресторанов вспыхнул пожар.



По данным экстренных служб, в результате происшествия двое мужчин погибли, еще около 10 человек получили ранения.



Пожар вспыхнул в ночь на субботу в итальянском ресторане Burro Canaglia Bar&Resto.



Один из очевидцев рассказал El Pais, что это произошло после того, как официант поджег блюдо. В итоге, пламя перекинулось на потолок и стены.



Посетители в панике пытались выбраться из заведения, что было сложно сделать, поскольку пламя вспыхнуло возле главного выхода. Полиция приступила к расследованию.

