



Пожар в Recital Tower в Тель-Авиве: огонь распространился на несколько этажей

В четверг около 12:30 в районный центр экстренной помощи Гуш-Дана поступило сообщение о задымлении в здании "Рецитал" на улице Менахема Бегина в Тель-Авиве — 31-этажной деловой башне.



На место происшествия были вызваны многочисленные пожарные расчеты со всех пожарных депо Гуш-Дана под командованием начальника смены Решефа Роя Озана и при участии командира подстанции Тель-Авив-Яффо Ави Иехуды.



Пожарные поднялись на загоревшиеся этажи, чтобы эвакуировать заблокированных там людей, выпустить дым и потушить огонь. Очаг возгорания находился в электрошкафу, огонь распространился на несколько этажей в шахте электрошкафа. Пожарные быстро взяли огонь под контроль с помощью огнетушителей. Пострадавших нет, верхние этажи башни пострадали от сажи и дыма.



На место происшествия прибыл начальник расследования поджогов Янон Шмуэли для выяснения обстоятельств возникновения пожара и установил, что пожар начался из-за неисправности электрощита. Было также установлено, что не сработали противопожарные системы сигнализации. В связи с обнаруженными неисправностями было выдано распоряжение закрыть башню до устранения всех дефектов.



В справочном отделе пожарно-спасательной службы напомнили, что "Необходимо убедиться, что между электрошкафами на этажах есть перегородки, а перегородки и двери шкафов выполнены из металла". Также было выдано предписание провести инспекцию всех систем безопасности в здании.



