



Пожар в районе Биньямины: арестован подозреваемый

Полиция арестовала 59-летнего жителя Биньямины по подозрению в том, что он вызвал пожар по неосторожности на открытой местности.



Возгорание в парке Жаботинский все еще не удалось взять под контроль.



Шоссе 652 перекрыто для движения транспорта. Водителей призвали избегать этого района.



Во время тушения очага возгорания на месте были найдены обгоревшие остатки бумаги. Запланированное на сегодня культурное мероприятие в Zappa Amphi Shoni было перенесено на 29 июля.



Подозреваемого задержали и доставили на допрос. Тушение пожара продолжается. Угрозы распространения огня нет.