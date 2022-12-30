



Пожар в отеле в Камбодже: возросло число жертв

По словам официальных лиц, подтвержденное число погибших в результате сильного пожара в гостиничном комплексе и казино на западе Камбоджи возросло до 25 человек.



Об этом сообщает The Week.



Пожар в казино и отеле Grand Diamond City в городе Пойпет на границе с Таиландом начался около полуночи в среду и был потушен более чем через 12 часов после полудня в четверг.



К утру пятницы спасатели обнаружили 25 тел погибших. Ожидается, что количество жертв может возрасти, когда спасатели смогут получить доступ к остальным помещениям здания.