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Пожар в отеле в Камбодже: возросло число жертв
30.12.2022 15:36 Ольга Белозерова

Пожар в отеле в Камбодже: возросло число жертв

По словам официальных лиц, подтвержденное число погибших в результате сильного пожара в гостиничном комплексе и казино на западе Камбоджи возросло до 25 человек.

Об этом сообщает The Week.

Пожар в казино и отеле Grand Diamond City в городе Пойпет на границе с Таиландом начался около полуночи в среду и был потушен более чем через 12 часов после полудня в четверг.

К утру пятницы спасатели обнаружили 25 тел погибших. Ожидается, что количество жертв может возрасти, когда спасатели смогут получить доступ к остальным помещениям здания. 

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