



Пожар в Новой Москве: огонь распространился на бытовки и канализацию

Пожар на парковке в Новой Москве распространился дальше - на бытовки и канализацию.



Как сообщил источник издания "360", горящая солярка ушла в ливневую канализацию. Огонь распространился на бытовки.



По словам очевидцев, на парковке горели автомобили и металлическое строение. Пожару был присвоен первый ранг сложности.



Ранее стало известно, что сгорели как минимум пять автомобилей. По предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива.