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Пожар в Новой Москве: огонь распространился на бытовки и канализацию
11.01.2023 10:08 Ольга Белозерова

Пожар в Новой Москве: огонь распространился на бытовки и канализацию

Пожар на парковке в Новой Москве распространился дальше - на бытовки и канализацию.

Как сообщил источник издания "360", горящая солярка ушла в ливневую канализацию. Огонь распространился на бытовки.

По словам очевидцев, на парковке горели автомобили и металлическое строение. Пожару был присвоен первый ранг сложности. 

Ранее стало известно, что сгорели как минимум пять автомобилей.  По предварительным данным, пожар начался из-за утечки дизельного топлива. 

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