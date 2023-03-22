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Пожар в мэрии Цфата. Огонь причинил серьезный ущерб
22.03.2023 09:59 Ирина Демьянова

Пожар в мэрии Цфата. Огонь причинил серьезный ущерб


Сегодня утром, в среду, 22 марта, в мэрии Цфата вспыхнул пожар.

Сегодня в 7:15 утра поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания муниципалитета Цфата, в кабинете мэра Шуки Оханы.

На место происшествия выдвинулись три пожарных расчета со станции Галилея-Голаны под командованием командира смены Рашефа Шломи Бен-Абу.

Сотрудники муниципалитета начали тушение пожара, а пожарные провели окончательное тушение очага возгорания. После чего здание стали проветривать от большого количество дыма. При этом продолжался поиск людей, которые могли находится в мэрии.

Кабинет мэра Цфата сгорел.

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