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Пожар в квартире в Иерусалиме: восемь пострадавших
25.12.2022 17:40 Алина Груднева

Пожар в квартире в Иерусалиме: восемь пострадавших

В воскресенье, 25 декабря, в жилом доме в Иерусалиме произошел пожар.

В результате происшествия пострадали восемь человек.

Раненых доставили в больницы "Шаарей Цедек" и "Хадасса Эйн Керем". Среди пострадавших оказались двое детей в возрасте около 2 лет и шестеро взрослых.

По словам медиков, женщина и трое детей отравились угарным газом, им была оказана первая помощь на месте. Большинство местных покинули свои квартиры, когда в них начал просачиваться дым. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы.


 

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