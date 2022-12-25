



Пожар в квартире в Иерусалиме: восемь пострадавших

В воскресенье, 25 декабря, в жилом доме в Иерусалиме произошел пожар.



В результате происшествия пострадали восемь человек.



Раненых доставили в больницы "Шаарей Цедек" и "Хадасса Эйн Керем". Среди пострадавших оказались двое детей в возрасте около 2 лет и шестеро взрослых.



По словам медиков, женщина и трое детей отравились угарным газом, им была оказана первая помощь на месте. Большинство местных покинули свои квартиры, когда в них начал просачиваться дым. На место происшествия были вызваны сотрудники пожарно-спасательной службы.





