Пожар в иранской тюрьме Эвин: реакция ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Амиром Абдоллахианом и выразил свою обеспокоенность по поводу ситуации в тюрьме Эвин.



Об этом Боррель написал в своем Twitter.



"Власти Ирана несут ответственность за жизнь всех задержанных, в том числе правозащитников и граждан ЕС. Выразил свою самую серьезную обеспокоенность министру иностранных дел Амиру Абдоллахиану. Мы ожидаем максимальной прозрачности по поводу ситуации", - заявил европейский дипломат.





