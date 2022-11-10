



Пожар в Хайфе: 20 человек эвакуированы из горящего дома

По меньшей мере 20 человек надышались дымом во время пожара, вспывхнувшего в среду в жилом доме в Хайфе .



Пожар начался на первом этаже шестиэтажного дома на улице Ханегев в северном районе города Хадар.



Пожарные эвакуировали пострадавших из здания, а парамедики "Маген Давид Адом" оказали им помощь на месте. Некоторые жители дома были доставлены в районные больницы для лечения.



Среди пострадавших четырехлетняя девочка и 30-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Состояние остальных пострадавших оцениваетс как легкое.



Пожарные спасли 10 человек, которые оказались заблокированы огнем в квартире. После эвакуации спасатели продолжили поиски в здании, чтобы убедиться, что все люди были спасены из горевшего дома. К счастью, обошлось без жертв.

