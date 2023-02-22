



Пожар в доме с отелем в центре Москвы: число погибших возросло до семи

Число погибших при пожаре в доме с отелем “МКМ” в центре Москвы возросло до семи человек. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил источник “Известий”.



“Умерла женщина, которую доставили в больницу имени Склифосовского”, — цитирует собеседника издание.



Также стало известно об увеличении числа пострадавших: медицинская помощь понадобилась 31 человеку.



Напомним, о возгорании в здании стало известно 21 февраля. Предварительно, причиной пожара стал поджог вещей одним из жильцов. ГСУ СК России по столице возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

