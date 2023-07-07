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Пожар в доме престарелых в Милане: шестеро погибших, десятки пострадавших
07.07.2023 18:03 Алина Груднева

Пожар в доме престарелых в Милане: шестеро погибших, десятки пострадавших

В Милане в доме престарелых вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек.

По данным Reuters, пострадали около 80 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии.

По словам мэра итальянского города Джузеппе Сала, двое жителей сгорели в своей комнате, еще четверо скончались от отравления дымом.

Уточняется, что пожар вспыхнул в комнате на первом этаже. Возгорание удалось быстро потушить, благодаря чему огонь не перекинулся на остальную часть здания. Тем не менее, постояльцы дома престарелых успели надышаться угарным газом.

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