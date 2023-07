Пожар в доме престарелых в Милане: шестеро погибших, десятки пострадавших

В Милане в доме престарелых вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек.



По данным Reuters, пострадали около 80 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии.



По словам мэра итальянского города Джузеппе Сала, двое жителей сгорели в своей комнате, еще четверо скончались от отравления дымом.



Уточняется, что пожар вспыхнул в комнате на первом этаже. Возгорание удалось быстро потушить, благодаря чему огонь не перекинулся на остальную часть здания. Тем не менее, постояльцы дома престарелых успели надышаться угарным газом.





A fire that broke out in a nursing home in Italy this morning has killed 6 resident, and injured 80 others.#milan #italy #nursinghomefire #news pic.twitter.com/eH038PQSRB