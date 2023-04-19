



Пожар в больнице Пекина: погибли 29 человек

Пожар в больнице Пекина, который произошел накануне, унес жизни по меньшей мере 29 человек, еще несколько десятков человек пострадали. Как пишет Reuters, только трое из общего числа погибших не были пациентами частного медицинского учреждения.



Трагедия произошла во вторник, 18 апреля, после обеда в больнице Чанфэн в районе Фентай. На ликвидацию огня у спасателей ушло около 40 минут. Из охваченного огнем здание пожарным удалось эвакуировать 71 человек.



Сначала официальные лица сообщили о 21 погибшем человеке, 19 апреля утром подтвердили смерть еще восьми человек.



В больницах находятся 39 пострадавших в результате пожара, 18 из них - в тяжелом состоянии.



Правоохранительные органы задержали всего 12 человек, считающихся причастными к возникновению чрезвычайной ситуации. В их число попал и руководитель лечебного учреждения. Следователи работают над установлением всех обстоятельств.

