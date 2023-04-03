Пожар в больнице Берлина: десятки эвакуированных, четверо пострадавших
Четыре человека серьезно пострадали в результате ночного пожара в больнице в Берлине, в том числе пациент, который получил опасные для жизни травмы.
Об этом сообщила в понедельник местная пожарная служба, пишет AP.
Пожар на третьем этаже городской клиники Klinikum am Urban в немецкой столице ликвидировали рано утром в понедельник, сообщила пожарная служба.
Три пациента и медсестра получили серьезные ранения. Среди них - пациент, который застрял в лифте. Его жизнь находится в опасности.
Сорок человек эвакуировали, поскольку дым распространился по всему зданию.
Пожар начался с горящих кроватей в коридоре, но не сразу стало ясно, как они загорелись.
Полиция сообщила о задержании одного мужчины. Не исключают версию поджога.