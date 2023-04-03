



Пожар в больнице Берлина: десятки эвакуированных, четверо пострадавших

Четыре человека серьезно пострадали в результате ночного пожара в больнице в Берлине, в том числе пациент, который получил опасные для жизни травмы.

Об этом сообщила в понедельник местная пожарная служба, пишет AP.



Пожар на третьем этаже городской клиники Klinikum am Urban в немецкой столице ликвидировали рано утром в понедельник, сообщила пожарная служба.



Три пациента и медсестра получили серьезные ранения. Среди них - пациент, который застрял в лифте. Его жизнь находится в опасности.



Сорок человек эвакуировали, поскольку дым распространился по всему зданию.



Пожар начался с горящих кроватей в коридоре, но не сразу стало ясно, как они загорелись.



Полиция сообщила о задержании одного мужчины. Не исключают версию поджога.



