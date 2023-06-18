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Пожар у Мевасерет Цион, огонь угрожает домам, шоссе №1 перекрыто
18.06.2023 17:25 Аркадий Бочаровский

Пожар у Мевасерет Цион, огонь угрожает домам, шоссе №1 перекрыто


Около 16:00 поступило сообщение о лесном пожаре между шоссе 1 и Мевасерет Цион, огонь угрожает первому ряду домов и автомобилям на части шоссе 1, в данный момент дорога, ведущая к Мевасерет Цион со стороны выезда, закрыта для движения, позже возможны дальнейшие изменения в организации движения в этом районе в зависимости от потребностей сил на месте и распространения огня.

5 пожарных команд из региональной станции Бейт-Шемеш при содействии дополнительных команд из района Иерусалима уже на пути к месту происшествия. Также подняты в воздух пожарные самолеты.

Площадь пожара сейчас составляет около 5-6 дунамов, огонь угрожает первой линии домов и автомобилям на шоссе №1, которая сейчас закрыта для движения, пожарные команды работают вместо этого, чтобы остановить огонь.
 

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