



Пожар у Мевасерет Цион, огонь угрожает домам, шоссе №1 перекрыто



Около 16:00 поступило сообщение о лесном пожаре между шоссе 1 и Мевасерет Цион, огонь угрожает первому ряду домов и автомобилям на части шоссе 1, в данный момент дорога, ведущая к Мевасерет Цион со стороны выезда, закрыта для движения, позже возможны дальнейшие изменения в организации движения в этом районе в зависимости от потребностей сил на месте и распространения огня.



5 пожарных команд из региональной станции Бейт-Шемеш при содействии дополнительных команд из района Иерусалима уже на пути к месту происшествия. Также подняты в воздух пожарные самолеты.



Площадь пожара сейчас составляет около 5-6 дунамов, огонь угрожает первой линии домов и автомобилям на шоссе №1, которая сейчас закрыта для движения, пожарные команды работают вместо этого, чтобы остановить огонь.



שריפת יער פרצה סמוך לכביש 1 באזור מבשרת @hadasgrinberg pic.twitter.com/MytoJbGidq — כאן חדשות (@kann_news) June 18, 2023