



Пожар на военной базе в Бекаа: предотвращен взрыв топлива

Сегодня, в четверг, на военной базе в Бекаа вспыхнул пожар. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, в результате чего пожар распространилс на пять строений.



Около десяти бригад Шомронской региональной станции при содействии Северного округа сумели взять огонь под контроль и потушить его до того, как он добрался до АЗС, расположенной на территории базы.



Раввин Решеф Йосси Дехари, командир смены, сказал, что спасателям удалось предотвратить "крупную катастрофу" и не допустить взрыва резервуаров с топливом.

