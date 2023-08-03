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Пожар на военной базе в Бекаа: предотвращен взрыв топлива
03.08.2023 18:26 Евгения Маркова

Пожар на военной базе в Бекаа: предотвращен взрыв топлива

Сегодня, в четверг, на военной базе в Бекаа вспыхнул пожар. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, в результате чего пожар распространилс на пять строений.

Около десяти бригад Шомронской региональной станции при содействии Северного округа сумели взять огонь под контроль и потушить его до того, как он добрался до АЗС, расположенной на территории базы.

Раввин Решеф Йосси Дехари, командир смены, сказал, что спасателям удалось предотвратить "крупную катастрофу" и не допустить взрыва резервуаров с топливом.
 

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