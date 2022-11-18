



Пожар на вечеринке в Газе. Сгорел 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб и еще несколько, члены одной семьи, получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в здании, где проходила вечеринка в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщают палестинский минздрав и службы спасения.



Очевидцы рассказали, что загорелся весь жилой дом, о чем свидетельствуют фотографии, распространенные в социальных сетях - на них видно пламя и дым, выходящие из помещения.



وفاة 21 فلسطيني في حريق هائل شمال قطاع غزة 🇵🇸 pic.twitter.com/miRA9yaed2 — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 17, 2022

فيديو جديد : اللحظات الأولية للحريق الهائل الذي اندلع في منزل يعود لعائلة أبو ريا في جباليا شمال قطاع غزة وأودى بحياة 21 فلسطينياً وإصابة أخرين 🇵🇸 pic.twitter.com/aLL9bQ9ILV — غزة الآن - Gaza Now (@GazaNownews) November 17, 2022

Очевидцы рассказали, что слышали крики из здания, но не смогли добраться до пострадавших из-за интенсивности пожара.Министерство внутренних дел и национальной безопасности ПА выпустило заявление, в котором говорится, что "команды гражданской обороны потушили пожар, вспыхнувший сегодня вечером в жилом доме в лагере беженцев Джабалия. Силы гражданской обороны при содействии полиции приложили большие усилия, чтобы взять огонь под контроль и предотвратить его распространение на другие места.""Предварительное расследование инцидента показало, что внутри дома хранилось большое количество бензина, что привело к масштабной вспышке пожара и большому количеству погибших. Полиция, гражданская оборона и криминалисты все еще продолжают расследование этого трагического инцидента."