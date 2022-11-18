Пожар на вечеринке в Газе. Сгорел 21 человек
По меньшей мере 21 человек погиб и еще несколько, члены одной семьи, получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в здании, где проходила вечеринка в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Об этом сообщают палестинский минздрав и службы спасения.
Очевидцы рассказали, что загорелся весь жилой дом, о чем свидетельствуют фотографии, распространенные в социальных сетях - на них видно пламя и дым, выходящие из помещения.
Очевидцы рассказали, что слышали крики из здания, но не смогли добраться до пострадавших из-за интенсивности пожара.
Министерство внутренних дел и национальной безопасности ПА выпустило заявление, в котором говорится, что "команды гражданской обороны потушили пожар, вспыхнувший сегодня вечером в жилом доме в лагере беженцев Джабалия. Силы гражданской обороны при содействии полиции приложили большие усилия, чтобы взять огонь под контроль и предотвратить его распространение на другие места."
"Предварительное расследование инцидента показало, что внутри дома хранилось большое количество бензина, что привело к масштабной вспышке пожара и большому количеству погибших. Полиция, гражданская оборона и криминалисты все еще продолжают расследование этого трагического инцидента."