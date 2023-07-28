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Пожар на старом заводе в Герцлии тушили до вечера
28.07.2023 21:56 Алина Груднева

Пожар на старом заводе в Герцлии тушили до вечера

Вечером, 28 июля, удалось взять под контроль масштабный пожар на старом заводе в Герцлии, вспыхнувший еще утром.

Взять пламя под контроль пытались около 10 часов.

Пожар вспыхнул на территории бывшего завода военной компании "Таас маарахот". Причина возгорания пока что не установлена.

В течение дня для борьбы со стихией были привлечены 15 пожарных расчетов, вертолеты и пожарные самолеты. Ситуацию усугубил ветер, из-за которого не удавалось взять огонь под контроль.

Были подозрения на утечку опасных веществ. К счастью они не подтвердились. Информация о пострадавших не поступала.

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