



Пожар на старом заводе в Герцлии тушили до вечера

Вечером, 28 июля, удалось взять под контроль масштабный пожар на старом заводе в Герцлии, вспыхнувший еще утром.



Взять пламя под контроль пытались около 10 часов.



Пожар вспыхнул на территории бывшего завода военной компании "Таас маарахот". Причина возгорания пока что не установлена.



В течение дня для борьбы со стихией были привлечены 15 пожарных расчетов, вертолеты и пожарные самолеты. Ситуацию усугубил ветер, из-за которого не удавалось взять огонь под контроль.



Были подозрения на утечку опасных веществ. К счастью они не подтвердились. Информация о пострадавших не поступала.

