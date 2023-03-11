



Пожар на сельскохозяйственном предприятии депутата Рана Бен-Барака

Сегодня ночью (между пятницей и субботой) загорелось хранилище сена депутата Кнессета от партии Еш Атид Рама Бен Барака в мошаве Сдот Нахалель в Изреельской долине. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы, и на данный момент пожар еще не удалось взять под контроль, изучаются все направления расследования.



Главное подозрение - это поджог в рамках сельскохозяйственного терроризма. Ночью в мошав Нахалель прибыли следователи из полицейского участка Эрец Северного управления полиции, которые начали сбор улик.



Пожар вспыхнул около двух часов ночи. "Это многомиллионный ущерб", - сказал Бен Барак. "Стог был полон тюков сена стоимостью около миллиона шекелей. Одна из возможностей, по которой ведется расследование, - это поджог, пожарные начали расследование и выясняют все направления. Я не хочу ничего определять".